سفير قطر لدى موسكو: لن ندخل في نزاع مع روسيا على سوق الغاز الأوروبية

أكد السفير القطري لدى ​موسكو​، فهد بن ​محمد العطية​، أن "​الدوحة​ لن تدخل في نزاع مع ​روسيا​ على سوق ​الغاز​ الأوروبية لأسباب سياسية"، مشيراً إلى "أننا في مجال تسويق نفس السلعة الأولية ونريد توسعة أسواقنا، إذا جاء ذلك التوسع ضمن المسار الطبيعي للشراكة الاقتصادية، فسيكون ذلك على خير ما يرام، لكن إذا جاء في سياق أي تنافس سياسي، سنقول لا لذلك فلماذا نحاول إخراج أحد؟".

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