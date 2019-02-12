حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من أن "الصواريخ الاسرائيلية قادرة على الوصول الى مسافات بعيدة جدا"، مشيراً إلى أن "صواريخنا تستطيع أن تصل إلى مسافات بعيدة جدا وإلى كل عد، بما في ذلك وكلاء إيران في منطقتنا".
ولفت إلى "اننا نعمل باستمرار وفق الحاجة لمنع إيران من التموضع عسكريا على حدودنا الشمالية وفي المنطقة بشكل عام، نفعل كل ما يلزم".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: صواريخنا تستطيع أن تصل إلى كل عدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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