بسبب "بقرة".. "المؤبد" و"المُشدد" لـ10 مُتهمين بقتل 4 أشخاص في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عبد الرحمن عبد الحافظ وعضوية المستشارين وائل عمر أحمد وأحمد صلاح الدين إبراهيم، وأمانة سر صلاح محمود، بالسجن المؤبد 25 عاما على 5 متهمين، والمشدد 3 سنوات لـ 5 آخرين؛ لإدانتهم بقتل 4 أشخاص داخل إحدى قرى مركز المنيا عام 2016.

وشمل الحكم 5 أشخاص من عائلتين، بالسجن المؤبد حضوريا 25 عامًا، كما قضت بالسجن المشدد 3 سنوات حضوريا بحق 5 آخرين في قضية قتل 4 أشخاص من عائلتين بإحدى قرى مركز المنيا، على خلفية مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب سرقة بقرة، ومعاكسة بنات من إحدى العائلتين.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 من شهر يوليو 2016، عندما وقعت مشاجرة بين العائلتين، وأدت إلى مقتل "ع. م"، و"أ. م" طرف أول، و"ط. ا"، و"م. ط" طرف ثاني، وإصابة 8 أشخاص آخرين من الطرفين، تم نقلهم إلى المستشفى العام حينذاك وتماثلوا للشفاء.

وكانت النيابة العامة، أحالت المدانين الـ10 إلى محكمة الجنايات عام 2018 وأسندت لهم ارتكاب وقائع قتل 4 أشخاص بينهم طلاب، وإصابة 8 آخرين، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.