وزيرة البيئة تضع حجر أساس محطة القمامة الوسيطة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

وضعت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، يرافقها محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم، حجر الأساس لإنشاء المحطة الوسيطة الخاصة بمنظومة النظافة بمنطقة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة.

وقالت الوزيرة إن المحطة الجديدة تأتي في إطار خطة الوزارة للتطوير منظومة البيئة ليس فقط بمحافظة القليوبية ولكن بجميع المحافظات، مضيفة أن المحطة ستكون نقلة حضارية للتعامل مع مشكلة القمامة بمدينة شبرا الخيمة ، مؤكدة أن المحطة الجديدة ستكون مغلقة ومقامة بأحدث التكنولوجيا الألمانية بحيث لا يكون بها أي انبعثات ضارة.

وأكدت فؤاد، ضرورة تكاتف جميع منظمات المجتمع المدني في منظومة النظافة وطرق إلقائها والمشاركة في أعمال الجمع والنقل للمخلفات بحيث يكون جزء لا يتجزأ من المنظومة ، مشيرة إلى دور الجمعيات الأهلية لتوعية المواطنين بالنظافة خاصة في القرى.

من جانبه، أكد محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم أن المحطة الجديدة سوف تحل أزمة القمامة بشبرا الخيمة التي تعاني من وجود تراكمات قمامة نتيجة الكثافة السكانية العالية، حيث يتجاوز تعداد سكانها المليون مواطن، ولذلك قامت المحافظة بالتنسيق مع وزارة البيئة بعمل إنشاء محطة وسيطة لخدمة المدينة والتخلص من مشكلة القمامة.

وأضاف المحافظ أن المحطة تقام على مساحة 8400 متر مربع بطاقة 2000 طن قمامة يوميا بتكلفة 22 مليون جنيه، وسيتم تزويدها بكاميرات لمراقبة سيارات الدخول والخروج ، وما يتم إلقائه داخلها ، لافتا أن المحافظة قامت بشرائها بتمويل من منحة الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية وتم مراعاة إنشاء عدد من الممرات اللازمة لدخول وخروج السيارات، إلى جانب مراعاة معدات السلامة والحماية المدنية، فضلا إمكانية إضافة خط فرز وكبس للقمامة ليتم الاستفادة من القمامة وعدم فرزها خارج المحطة.