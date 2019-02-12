شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام " ينزع 41 ألف لغم حوثي والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة أن مشروع "‏مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والحفاظ على أرواح الملايين من الأشقاء في اليمن، قام منذ انطلاقه بنزع 41.591 لغماً زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران .



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