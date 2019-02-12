عمار الحكيم يشدد علي رفض تواجد القوات القتالية الأجنبية في العراق

شدد رئيس تحالف الإصلاح والإعمار بالعراق، عمار الحكيم، على رفض تواجد القوات القتالية البرية والقواعد العسكرية الأجنبية على الأراضي العراقية.

وبحث الحكيم مع رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، وفقا لبيان صادر أوردته قناة "السومرية نيوز"،اليوم الثلاثاء، مستجدات الوضع السياسى ، مشددا على رفضه التواجد الأجنبى على الأرض العراقية، لاسيما القوات القتالية البرية والقواعد العسكرية.

وأشار إلى تضافر جهود الجميع من أجل تعيين وزراء أكفاء يمتازون بالنزاهة والكفاءة والقدرة على الإدارة.

ودعا رئيس تحالف الإصلاح إلى اجتماع الكتل السياسية لإنهاء حالة الانسداد السياسي، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة الأخذ بالأولويات العراقية التي تحتاج إلى الهدوء والاستقرار السياسي.