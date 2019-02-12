شكرا لقرائتكم خبر عن هادي لغريفيث: الشرعية ودول التحالف حريصة على السلام في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

بحث الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي اليوم (الثلاثاء)، مع المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفث، آفاق السلام وإمكاناته المتاحة في البلاد.

وأكد هادي وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، حرص حكومته ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن الداعم لها على السلام، مجدداً اتهامه لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالعبث بالمساعدات الإنسانية وتهريب الأسلحة الإيرانية وتكريس الموارد لتمويل حروبهم على اليمنيين، إضافة إلى اعتداءاتها المتكررة على الملاحة الدولية وتهديد دول الجوار.