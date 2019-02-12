شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليمني يبحث المستجدات وفرص السلام مع السفير الروسي لبلاده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن) التقى وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، السفير الروسي لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين. التقى وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، السفير الروسي لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين. وجرى خلال اللقاء وفق وكالة الأنباء اليمنية، بحث مستجدات الأوضاع في اليمن وفرص السلام التي يقودها المبعوث الأممي مارتن غريفيث. وجدد المقدشي حرص حكومة بلاده على السلام استناداً للمرجعيات الثلاث المتعلقة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216، مؤكداً التزام الحكومة الشرعية بإنهاء معاناة اليمنيين التي تسبب بها الانقلاب، والتزامها باتفاقيات ومشاورات السلام، لافتاً النظر إلى أن «مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ترفض الرضوخ للسلام، وتتعنت تجاه تنفيذ الاتفاقات».



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