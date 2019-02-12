أشاد المرجع الديني ناصر مكارم شيرازي بـ"المشاركة الجماهيرية الواسعة للشعب الإيراني في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية"، داعيا الجميع إلى "تفهم مغزى هذا الحضور الملحمي"، مشيراً إلى "الملحمة التي سطرها الشعب الإيراني في الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية".
واكد أن "شعبنا لن يتخلف عن الحضور في مثل هذه الفعاليات في حال شعر بأن خطرا ما يحدق به، بل وأنه سيوجه صفعة أقوى بوجه الأعداء إذا وجد أنهم يزيدون من ضغوطاتهم على البلاد"، داعياً الجميع إلى "تفهم مغزى هذه المشاركة الملحمية وكذلك إلى مواصلة التناغم والتكاتف لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تقف حجر عثرة أمام البلد".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: كلما تزداد الضغوط تزداد نسبة مشاركة الشعب الايراني بالمسيرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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