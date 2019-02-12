مسؤول ياباني: علاقاتنا مع ايران باتت أكثر نشاطا من الماضي

وصف رئيس ​المجلس الاستشاري​ ​اليابان​ي تشوايتشي داته علاقات بلاده مع ​ايران​ بـ"أنها باتت فاعلة أكثر ممامضى لاسيما بعد لقاء رئيس وزراء بلاده بالرئيس الايراني ​حسن روحاني​"، مشيراً إلى أن "​حكومة​ الرئيس الايراني حسن روحاني تسعى للتعاطي ​البناء​ مع الاوساط الدولية وهو مايبعث على الارتياح".

ولفت إلى أن "اليابان دعمت ​الاتفاق النووي​ مع ايران"، متوقعاً "توطيد العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية"، مؤكداً "تمتين الاواصر البرلمانية بين البلدين"، معرباً عن أمله بـ"أن تشكل الزيارة فرصة لتوطيد العلاقات بينهما وأن تكون الزيارة مثمرة على مدى يومين".