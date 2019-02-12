أكد نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين "عزم موسكو على الدفاع عن حقها في بعث مراقبين روس إلى أوكرانيا لمتابعة الانتخابات الرئاسية التي ستعقد هناك يوم 31 آذار".
وفي تصريح له، أوضح كاراسين "أننا لا نزال متمسكين بموقفنا وحقنا في إرسال مراقبين إلى الانتخابات في أوكرانيا. وسنواصل جهودنا على كافة المستويات".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: سندافع عن حقنا في إرسال مراقبينا لمتابعة انتخابات أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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