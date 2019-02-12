التيار المستقل: بقاء النازحين على الارض اللبنانية يتسبب للبنان بأعباء باهظة

رأى التيار المستقل في اجتماعه الدوري برئاسة اللواء عصام ابو جمرة، أنّ إحراق المواطن جورج زريق نفسه يعكس المآسي التي وصل اليها بعض اللبنانيين الذين باتوا يعيشون دون خط الفقر دون أن يرف للمسؤولين جفن، ولفت المجتمعون في بيان الى تراجع معالجة ملف النازحين السوريين بينما برز خبر شبه انتهاء القوات العسكرية في سوريا من تنظيف آخر جيوب داعش مما يثبت انتفاء مبرر بقائهم على الارض اللبنانية والتسبب للبنان بأعباء باهظة.
واستغرب المجتمعون اسراع وزير الخارجية الايراني في تهنئة حكومة العهد الثانية قبل نيلها الثقة في وقت بات الحكام ابعد ما يكونوا ملتزمين بالحياد الايجابي بل يصطفون ضمن معسكرين حوّل لبنان الى حلبة لتبادل الرسائل الدولية مما يهدد من جديد العودة الى الحروب والويلات.
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