انتقد رئيس اللجنة النووية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني مجبتى ذو النوري "اسلوب اوروبا حول الاتفاق النووي مع ايران، معتبرا أنها لاتستطيع التغطية على انسحاب اميركا من الاتفاق النووي عبر قناة "اینستکس"، مشيراً إلى أن "قناة INSTEX ذات إمكانيات أقل حجماً للغاية مقارنة بـ SPV ولاتفي بتعهدات اوروبا إذ لايستطيع الاوروبيون التغطية بها على انسحاب اميركا من الاتفاق النووي".
ولفت إلى أن "هذه القناة تركز على موضوع الغذاء والدواء فقط والذي لايعد إنجازا كبيرا لأن جميع أنواع الحظر في العالم ذات النزعة الاحادية تستثني الغذاء والدواء من قائمة الحظر"، واصفاً تسجيل هذه القناة في مجال الغذاء والدواء بمثابة منّة لامبرر لها يريد الاوروبيون احتسابها على ايران.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني ايراني: اوروبا لاتستطيع التغطية على انسحاب اميركا من الاتفاق النووي عبر "اینستکس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.