برلماني ايراني: اوروبا لاتستطيع التغطية على انسحاب اميركا من الاتفاق النووي عبر "اینستکس"

انتقد رئيس اللجنة النووية في مجلس الشورى الاسلامي ال​ايران​ي مجبتى ذو النوري "اسلوب ​اوروبا​ حول ​الاتفاق النووي​ مع ايران، معتبرا أنها لاتستطيع التغطية على انسحاب ​اميركا​ من الاتفاق النووي عبر قناة "اینستکس"، مشيراً إلى أن "قناة INSTEX ذات إمكانيات أقل حجماً للغاية مقارنة بـ SPV ولاتفي بتعهدات اوروبا إذ لايستطيع الاوروبيون التغطية بها على انسحاب اميركا من الاتفاق النووي".

ولفت إلى أن "هذه القناة تركز على موضوع الغذاء والدواء فقط والذي لايعد إنجازا كبيرا لأن جميع أنواع الحظر في ​العالم​ ذات النزعة الاحادية تستثني الغذاء والدواء من قائمة الحظر"، واصفاً تسجيل هذه القناة في مجال الغذاء والدواء بمثابة منّة لامبرر لها يريد الاوروبيون احتسابها على ايران.