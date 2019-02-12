اللواء عثمان استقبل حبيش وعازار وضابط الارتباط الكويتي

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​، النائب ​هادي حبيش​ على رأس وفد من فاعليات عكار، في زيارةٍ جرى في خلالها عرض لأوضاع منطقتهم. كما التقىالنائب ​روجيه عازار​، في زيارةٍ أثنى في خلالها على جهود مؤسسة قوى الأمن الداخلي المبذولة في سبيل حفظ النظام وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.

كما استقبل ضابط الارتباط الكويتي عبدالله التنيب، في زيارة نوّه خلالها بالجهود التي تبذلها مؤسسة قوى الأمن الداخلي ولاسيما في مجال ​مكافحة المخدرات​.