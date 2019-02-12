علّق عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، على جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة في مجلس النواب، قائلًا: "مشاهدات نائب جديد وانطباعه العام عن جلسة الثقة الأولى الّتي يحضرها: قلة اهتمام، قلة متابعة، قلة تركيز، قلة ثقة متبادلة، قلة تعاون متبادل، ودٌّ مفقود أو ودٌّ مفتعل أو ودٌّ مستغرب".
وركّز في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "المهمّ أن تنال الحكومة ثقة الشعب، لأنّ ثقة المجلس مجرّد فولكلور لم يعد يُطرب أحدًا".
كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: المهم أن تنال الحكومة ثقة الشعب لأن ثقة المجلس مجرد فولكلور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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