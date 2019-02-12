عقيص: المهم أن تنال الحكومة ثقة الشعب لأن ثقة المجلس مجرد فولكلور

علّق عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، على جلسة مناقشة ​البيان الوزاري​ للحكومة الجديدة في ​مجلس النواب​، قائلًا: "مشاهدات نائب جديد وانطباعه العام عن ​جلسة الثقة​ الأولى الّتي يحضرها: قلة اهتمام، قلة متابعة، قلة تركيز، قلة ثقة متبادلة، قلة تعاون متبادل، ودٌّ مفقود أو ودٌّ مفتعل أو ودٌّ مستغرب".

وركّز في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "المهمّ أن تنال الحكومة ثقة الشعب، لأنّ ثقة المجلس مجرّد فولكلور لم يعد يُطرب أحدًا".