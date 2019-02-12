عدوان: نأمل أن تصبح الاستراتيجية الدفاعية وقرار السلم والحرب داخل مجلس الوزراء

ركّز نائب رئيس "حزب القوات اللبنانية" النائب ​جورج عدوان​، على أنّ "المصلحة الوطنية لا يقرّرها فريق، ونأمل أن يصل اليوم الّذي تتقرّر فيه المصلحة الوطنية داخل ​مجلس الوزراء​".

ولفت في تصريح له بعد خروجه من جلسة مناقشة ​البيان الوزاري​، في ما يتعلّق بعروض ​روسيا​ و​إيران​ لدعم ​الجيش اللبناني​، إلى أنّه "إذا رأى الجيش أنّ هذا الموضوع ضمن استراتيجيته الدفاعية، فنحن علينا أن نوفّر كلّ السبل الّتي تخدمه"، موضحًا أنّ "اليوم ​الاستراتيجية الدفاعية​ هي خارج مجلس الوزراء، ونأمل أن تصبح هي وقرار السلم والحرب داخل المجلس".