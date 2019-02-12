المنظمة العالمية لحوار الحضارات منحت وسام المنظمة للأب أبو كسم

منحت المنظمة ​العالم​ية لحوار الحضارات والاديان في العالم "الاويسكو" بشخص رئيسها السيناتور مخلص الجدة، وسام المنظمة، وشهادة راعي حول الاديان والحضارات العالمية، لمدير ​المركز الكاثوليكي للاعلام​ الاب ​عبده ابو كسم​، تقديراً لما يقدّمه من رعاية لعملية الحوار والتواصل بين مختلف ​الديانات​ والمذاهب في ​لبنان​ والعالم، ولمساهمته في تعزيز العيش المشترك من خلال مواقفه الكنسية والوطنية على مدى ربع قرن، مظهراً من خلالها صورة لبنان "بلد الرسالة والتعايش" كما سمّاه البابا يوحنا بولس الثاني.

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