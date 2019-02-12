الجعيد: لأهمية وضرورة الحوار الانساني بين الشعوب والتبادل الثقافي

التقى منسق عام ​جبهة العمل الاسلامي​ في ​لبنان​ الشيخ زهير الجعيد السفير ​الصين​ي في لبنان ​وانغ كيجيان​ وجرى التباحث في الأوضاع الإقليمية والدولية المستجدة بشكل عام وأوضاع المسلمين في الصين بشكل خاص.

وأكد الشيخ الجعيد "متانة العلاقة وأهميتها ولا سيّما في هذه المرحلة مع جمهورية الصين الشعبية وعن دور الصين في الساحة العالمية والاقليمية ومواجهتها للغطرسة والعنجهية الأميركية"، مشيراً إلى "اهمية المواطنة وعن ضرورة أن يشارك ​المسلمون​ الصينيون في خدمة ونهضة وطنهم بالتعاون مع دولتهم لتحقيق مطالبهم أولاً، ولأبعاد شبح ​الإرهاب​ والارهابيين عن اللعب في مصيرهم من خلال تنفيذ أجندات لا تخدمهم بل تساهم في خدمة تمدد الأخطبوط الأمريكي الصهيوني الارهابي الرافض لكل معاني وقيم الانسانية".

وشدّد على "أهمية وضرورة الحوار الانساني بين الشعوب والتبادل الثقافي"، لافتاً إلى "أهمية هذا الحوار في إنجاح التعاون المشترك بين الجميع"، مشيراً إلى "أهمية سعي الصين من أجل تحقيق العدالة والوقوف إلى جانب ​الشعب الفلسطيني​ المظلوم من خلال الدور الهام الذي يمكن للصين أن تؤديه في هذا الإطار ليسود ​الأمن​ والاستقرار في المنطقة".