مياه لبنان الجنوبي:للمستفيدين من اشتراك واحد لأكثر من وحدة سكنية المبادرة الى تصحيح اوضاعهم قانونياً

أعلنت ​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ في بيان، السادة المشتركين علماً، بأن استخدام الاشتراك في خدمة ​المياه​ لأكثر من وحدة سكنية في المبنى غير قانوني، وحيث أن القانون قد حدد وحصر الاستفادة من الاشتراك بالشقة السكنية الواحدة للمتر المكعب الواحد من المياه، لذا تتمنى المؤسسة على المواطنين المستفيدين من اشتراك واحد لأكثر من وحدة سكنية المبادرة الى تصحيح اوضاعهم قانونياً وفقاً للمرسوم رقم 14601 "نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي" لا سيما المادة العاشرة والمادة الثلاثون وما يليها، لا سيما وأنها قد خفضت بدل رسم الاشتراك الجديد في خدمة المياه من 620.000 ليرة لبنانية الى 351.000 ليرة لبنانية لكل من يتقدم بالطلب قبل 30 حزيران 2019.

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