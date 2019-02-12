بعد رفض أوراق 4.. جامعة القاهرة تفتح باب الترشح لـ"عميد الإعلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلنت جامعة القاهرة، فتح باب الترشح مجددًا لمنصب عميد كلية الإعلام، الأحد المقبل.

وبحسب الجدول الزمني لإجراءات الترشح، يغلق باب الترشح وتعلن الأسماء المبدئية للمرشحين يوم 25 فبراير الجاري.

وأكدت الجامعة فتح باب الطعون يوم 26 فبراير، على أن يغلق يوم 3 مارس المقبل.

وتعلن الأسماء النهائية للمرشحين يوم 7 مارس المقبل.

وقال مصدر مطلع بالجامعة، إن قرار إعادة فتح باب النرشح لمنصب عميد كلية الإعلام جاء بعد إعادة أوراق المرشحين الأربعة على المنصب من وزارة التعليم العالي والذين اختارتهم لجنة اختيار العمداء بالجامعة في عام 2017.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن أسماء المرشحين الذين أعيدت أوراقهم هم الدكتور شريف اللبان، وكيل الكلية لشئون البيئة، والدكتور محمود خليل، رئيس قسم الصحافة، والدكتورة هويدا مصطفى والدكتورة هبة السمري القائم بعمل عميد الكلية حاليا.

وفي سبتمبر 2018، قرر مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، تعيين الدكتورة هبة السمرى، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، قائما بأعمال عميد الكلية لحين صدور قرار رئاسى بتعيين عميد جديد.

جاء ذلك عقب قبول المجلس، استقالة الدكتورة جيهان يسرى، عميدة كلية الإعلام من منصب قائم بأعمال عميد الكلية.

ولاتزال عمادة الكلية، شاغرة منذ أن انتهت فترة عمادة الدكتورة جيهان يسري في أكتوبر 2017، ثم جرى تكليفها بتيسير الأعمال لحين اختيار عميد جديد للكلية.