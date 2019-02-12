محافظ بني سويف يبحث آليات تنفيذ المنطقة "اللوجيستية" في "الواسطى"

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
ناقش المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف مع وفد الشركة القابضة للصوامع والتخزين برئاسة اللواء شريف عادل باسيلي رئيس مجلس الإدارة، الموقف التنفيذي لمشروع إقامة منطقة لوجيستية بناحية منطقة كوم أبو راضي بمركز الواسطى، والمزمع تنفيذه عن طريق الشركة على مساحة 59 فدانًا.
ووجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع، والذي يمثل عامل جذب للاستثمار والمستثمرين ويضيف للميزات النسبية للمحافظة في هذا المجال، ويفتح آفاقاً جديدة لمستقبل الاستثمار بالمحافظة.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة "في إطار توجهات الدولة وخطة الحكومة" تضع ملف الاستثمار وتذليل عوائقه في مقدمة أولوياتها وخطتها التنموية، مؤكداً دعمه لكل المشروعات الجادة وذات العوائد المتنوعة، خاصة التي ستفتح مجالات أخرى لتوفير فرص عمل لشباب المحافظة.
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