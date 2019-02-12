محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سناء – أية السيد:
بدأت الإدارة الصحية بمدينة شرم الشيخ اليوم الثلاثاء، الحملة القومية للقضاء على الديدان والطفيليات المعوية في مدارس شرم الشيخ والوديان التابعة لها لتلاميذ المرحلة الابتدائية.
وقال الدكتور عصام عبد المطلب، مدير الإدارة الصحية بشرم الشيخ، إن الفريق الوقائي بالإدارة، بدأ اليوم، بالتعاون مع فريق الصحة المدرسية، فعاليات اليوم الأول من الحملة بمدارس جيل أكتوبر الابتدائية والفيروز الرسمية للغات بقطاع الهضبة.
من جانبه قال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء إن الحملة مستمرة على مدار 10 أيام لتجريع تلاميذ المرحلة الابتدائية بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة بعقار "المبيندازول " موضحًا أن العقار آمن وفعال ضد الديدان المعوية.
وأشار إلى أن الجرعة عبارة عن قرص واحد قابل للمضغ ذو طعم مقبول ولا توجد له أي آثار جانبية وتحت إشراف طبي كامل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بدء الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية في مدارس جنوب سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.