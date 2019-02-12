جمعت 70%.. الجامعة الأمريكية تطلق حملة لجمع 100 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إطلاق حملة مئوية الجامعة تحت عنوان "قرن جديد من قصص النجاح"، بهدف جمع 100 مليون دولار؛ في إطار سعيها لبدء قرن جديد من التميز.

وذكرت الجامعة في بيان لها، أنها جمعت حتى الآن نحو 70 بالمائة من هدف الحملة، من خلال المنح والهبات المهداة من الأفراد والهيئات والمؤسسات.

وأشار البيان إلى أنه على مدار 100 عام، خدمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة مصر والمنطقة والعالم من خلال دورها كمؤسسة عالمية للتعليم والبحث والمشاركة.

ويقول فرانسيس ريتشياردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "نحن بصدد لحظة تحول – تخص مصر، والقاهرة، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن الخيارات التي نتخذها اليوم وكيفية تعليم شبابنا الإبداع والابتكار واتخاذ القرارات تحتاج إلى مجازفة وتتميز بالحكمة سيكون له تأثير هائل على العالم الذي نتشاركه غداً."

وتسعى الجامعة من خلال حملة المئوية إلى تقديم تجربة عالمية ليس للطلاب المصريين فحسب بل للطلاب الدوليين أيضًا. يقول ريتشياردوني: "تعد الجامعة الأمريكية بالقاهرة منتدى للأفكار ونقطة التقاء دولية ولطالما رحبت الجامعة بالدارسين الأمريكيين والدوليين في قلب الشرق الأوسط ومن أولوياتنا الآن إعادة إحياء هذه التجربة وتجديدها."

تهدف حملة مئوية الجامعة أيضًا إلى إنشاء منح دراسية بمناسبة المئوية لدعم الطلاب المتميزين، مما يمنح الطلاب الأكثر استحقاقًا فرصة الحصول على تعليم عالي الجودة.