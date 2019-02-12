وزيرة الصحة تلقي كلمة مصر بمنتدى أفريقيا للاستثمار في المجال الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

القت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كلمة مصر بمنتدى أفريقيا للأعمال والاستثمار في المجال الصحي على هامش قمة الاتحاد الأفريقي فى دورته الثانية والثلاثون، والذى يأتي هذا العام برئاسة مصر.

حضر المنتدى رئيس بتسوانا، رئيس جيبوتي، رئيس وزراء إثيوبيا، وعدد من ممثلي الدول الأفريقية، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأوضحت وزيرة الصحة، خلال كلمتها أن منتدى أفريقيا للأعمال والاستثمار يمثل فرصة عظيمة لخلق برنامج مشترك لجميع الشركاء والمنظمات، والمجتمعات ، ويساهم في خلق مجتمع صحي جيد، مشيرة إلى وجود صلة وثيقة بين الصحة و الاقتصاد، فالدول الغنية لابد أن يكون لديها شعوب اصحاء لتحقيق اي انطلاقة تنموية، موضحة أن الدول ذات الظروف الصحية، والتعليمية، الضعيفة تواجه صعوبة شديدة في تحقيق التنمية المستدامة، وأكدت المؤشرات الاقتصادية أن تحسن متوسط عمر الشخص منذ الولادة له صلة وثيقة بزيادة النمو الاقتصادي.

وأكدت وزيرة الصحة، أن الأمراض تعوق عمل المؤسسات وتدمر الإنتاج بما يؤثر سلباً على سير العمل ، و يترتب عليه عبء مالي على المجتمع ككل، مشددةً على أن الالتزام السياسي القوي للصحة في افريقيا لا يتم ترجمته حالياً في صورة زيادة المنح للقطاع الصحي نظرا لوجود العديد من التحديات التي قد تكون مرتبطة بالتنفيذ او التمويل.

ولفتت الدكتورة هالة زايد في كلمتها إلى الدور الذي يجب أن تلعبه وزارات الصحة في حالة عدم زيادة المنح المادية للصحة ، مشيرة الى ان الحكومات لابد ان تركز على مصادر الانفاق و المنح بصورة عادلة و على الحكومات ان توجه المجتمعات إلى الاستثمار في الصحة و خلق بيئة جماعية يستطيع بها مختلف الشركاء العمل سويا لتحقيق أهداف الحكومات.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن مصر حاليًا مستمرة في تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل بما يساهم في ضبط الأوضاع المالية بشكل عام، وتوضح مؤشرات الاقتصاد الكلي حالة الثبات والاستقرار التي تشهدها مصر، لافتةً إلى برنامج الإصلاح الحالي الذي يتم تنفيذه بالقطاع الصحي في مصر تحت شعار "100 مليون صحة"، ويرتكز على عاملين أساسيين أولهما اختيار الأهداف الصحية والثاني وضع خطة زمنية محددة.

وقالت وزيرة الصحة، إن الحملة الأولى التي دشنتها مصر، حملة قومية لمسح وعلاج المصريين من فيروس "سي" والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، بعد دراسة مسببات الأمراض، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف مسح 50 مليون مواطن في 7 شهور، موضحة أنه حتى الآن تم مسح ما يقرب من 30 مليون مواطن في 5 شهور فقط، مؤكدة أن هناك خطة زمنية وهدفًا طموحًا يساعدنا على التغيير بالتعاون بين القطاعين الصحي العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، ويساهم في إعادة ترتيب الأولويات.

وقالت إن منظمة الصحة العالمية واحدة من الجهات الرئيسية الداعمة لهذه الحملة، بما تمنحه من مساعدات فنية هامة بالاضافة الى دورها كجهة مراقبة خارجياً للحملة، تعمل بصفة مستمرة على التتحقق من صحة الاجراءات لضمان الاستحدام الأمثل للمصادر وكفاءتها، مشيدة بدعم شركات الأدوية والتي وفرت جميع الأدوية اللازمة لعلاج فيروس "سي" و الضغط و السكري.