تيريزا ماي تطلب من الحكومة وقت أطول لمناقشة بريكست

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اعترفت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن اتفاقها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد لا يكون جاهزًا قبل مارس حيث أنها تواجه أزمة أخرى مع نواب متمردين، بحسب ما ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية.
أخبرت ماي الحكومة، بأنها بحاجة إلى وقت أطول للحصول على تنازلاتعلى دعم الحدود الإيرلندية من الاتحاد الأوروبي، وأوضحت أنها ستستخدم بيان مجلس العموم لاحقًا لحث السياسيين والنواب المتعثرين بفرصة أخرى للتأثير على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر إذا لم تكتمل
وأبلغت ماي مجلس الوزراء أنه "من الواضح أن هذه المناقشات مع الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى مزيد من الوقت لإبرامها، ولذا لن نطرح تصويتًا مفيدًا هذا الأسبوع، ولكننا سنضع اقتراحًا قابل للتعديل للنقاش يوم الخميس القادم".
وأضاف "سنلتزم أيضًا بوضع اقتراح تعديل آخر للنقاش بحلول يوم 27 فبراير إذا لم يتم إجراء تصويت هادف بحلول ذلك الوقت".
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