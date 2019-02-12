كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مادورو يتهم واشنطن بخلق أزمة إنسانية فى بلاده لتبرير التدخل العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو الولايات المتحدة الأمريكية بخلق أزمة إنسانية فى بلاده من أجل تبرير التدخل العسكري.

وقال مادورو -فى تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أذاعته اليوم /الثلاثاء/- إنه لن يسمح بدخول مساعدات إنسانية إلى بلاده حيث إن ذلك -من وجهة نظره- ذريعة للتدخل الأمريكى فى شئون بلاده، متهمًا واشنطن بالسعي للسيطرة على فنزويلا.

وأكد مادورو أن بلاده قادرة على تغطية احتياجات شعبها وليست فى حاجة للتسول، وتابع قائلًا: "إن ما يجرى حاليًا هو حرب سياسية لصالح الإمبراطورية الأمريكية واليمين المتطرف الذى يتولى مقاليد السلطة اليوم بالبيت الأبيض" حسب قوله.

واتهم الرئيس الفنزويلى الولايات المتحدة بخلق أزمة إنسانية عبر فرض عقوبات اقتصادية، ومضى يقول "إن هذا يعد جزءًا من مخطط، لذا فإننا بكل كرامة نقول لهم إننا لسنا فى حاجة لفتاتهم أو طعامهم السام أو مخلفاتهم".

وأضاف "يتعين على المجتمع الدولى إدراك أن ما يجرى هو بمثابة عدوان على دولة مسالمة، فإن فنزويلا تعانى من مشاكل مثل العديد من دول العالم، وإذا كنتم ترغبون حقًا فى مساعدة فنزويلا فعليكم دعم السلام ورفض التدخل ومساعدة فنزويلا فى جهودها الخاصة الرامية إلى تسوية مشاكلها".

وردًا على سؤال حول إمكانية قيام قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين، قال مادورو أن ذلك لم يحدث أبدًا ولن يحدث، وأن للمعارضة الحق فى التعبير عن رأيها كيفما تشاء.