كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على ثلاثة فرنسيين في المغرب بتهمة تمويل الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات المغربية اليوم الثلاثاء القبض على ثلاثة فرنسيين، أحدهم من أصل جزائري، في سلا بالقرب من الرباط، بسبب "تورطهم المزعوم في تمويل الإرهاب".

وصرحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها أن الشرطة القضائية أجرت أمس عمليات الاعتقال.

وبحسب البيان، أظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم نجحوا في إقامة علاقات وثيقة مع مقاتلين نشطين داخل تنظيم داعش في سوريا والعراق. كما يُشتبه تورطهم في جمع الأموال لصالح الأوساط المتطرفية لتمويل العمليات الإرهابية.

واختتم البيان قائلًا إن التحقيقات "تتواصل للقبض على المتواطئين معهم وتحديد الروابط والفروع المحتملة للمعتقلين في المغرب وخارجها".

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في 23 يناير الماضي عن اعتقال مواطن فرنسي جزائري تلاحقه السلطات القضائية الفرنسية بناءً على مذكرة توقيف دولية بتهمة "تمويل الإرهاب". ولم تذكر الشرطة ما إذا كانت هناك صلة بين القضيتين أم لا.