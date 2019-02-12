كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على ثلاثة فرنسيين في المغرب بتهمة تمويل الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت السلطات المغربية اليوم الثلاثاء القبض على ثلاثة فرنسيين، أحدهم من أصل جزائري، في سلا بالقرب من الرباط، بسبب "تورطهم المزعوم في تمويل الإرهاب".
وصرحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها أن الشرطة القضائية أجرت أمس عمليات الاعتقال.
وبحسب البيان، أظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم نجحوا في إقامة علاقات وثيقة مع مقاتلين نشطين داخل تنظيم داعش في سوريا والعراق. كما يُشتبه تورطهم في جمع الأموال لصالح الأوساط المتطرفية لتمويل العمليات الإرهابية.
واختتم البيان قائلًا إن التحقيقات "تتواصل للقبض على المتواطئين معهم وتحديد الروابط والفروع المحتملة للمعتقلين في المغرب وخارجها".
وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في 23 يناير الماضي عن اعتقال مواطن فرنسي جزائري تلاحقه السلطات القضائية الفرنسية بناءً على مذكرة توقيف دولية بتهمة "تمويل الإرهاب". ولم تذكر الشرطة ما إذا كانت هناك صلة بين القضيتين أم لا.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على ثلاثة فرنسيين في المغرب بتهمة تمويل الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.