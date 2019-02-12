كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: تعزيز قدرات الناتو قرب حدود روسيا غير مسبوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، نشاطات حلف الناتو الهادفة إلى تعزيز قدراته العسكرية قرب حدود روسيا بغير المسبوق.

وفي مؤتمر صحفي عقد في ختام لقاء جمعه في موسكو، بنظيره الفنلندي، تيمو سويني، قال لافروف: "الحقائق التي تأبى التجاهل تدل على التعزيز غير المسبوق لقدرات الناتو الحربية، وبناه التحتية العسكرية، وقواته على حدود روسيا، وذلك علاوة على ارتفاع هائل غير مسبوق في عدد التدريبات، سواء في مياه بحر البلطيق والبحر الأسود، أو في الجو".

كما ذكر الوزير أن حلف شمال الأطلسي لا يقوم بتشغيل أجهزة التعرف الموجودة على متن طائراته من أجل ضمان أمن التحليقات الجوية، وذلك على الرغم من طرح روسيا هذه المسألة مرارا خلال جلسات "روسيا - الناتو". ولفت لافروف إلى أن شركاء روسيا الأطلسيين يفضلون استغلال هذه الجلسات لمناقشة أحداث أوكرانيا، بعد أن دعمت دولهم الانقلاب على الحكومة الشرعية في هذا البلد.