“جواد قنانة ومونيا رمسيس يقرران إقامة زفاف “إكشوان إكنوان

اتفق كل من خبير المكياج والتجميل “جواد قنانة”، والمصممة “مونيا رمسيس”، على إقامة حفل زفاف لمصطفى صديق، المعروف بـ”إكشوان إكنوان”، وزوجته.

وقال “جواد قنانة”، في بث مباشر على حسابه في “أنستغرام”: إنه سيتكفل بكل ما هو تجميل، ومكياج، وأعلن في البث نفسه أنه توصل برسالة من المصممة “مونيا رمسيس”، أكدت فيها رغبتها في المشاركة في هذه البادرة، بتوفيرها القاعة، حيث سيقام العرس، وجميع اللوازم الأخرى المتعلقة به.

كما أعلن بائع مجوهرات أنه سيقدم خاتم ألماس للعروسين، فيما ستهديهما إلهام قروي 3 حصص من المساج.

وعبر قنانة عن سعادته بمساهمة عدد من الناس بإنجاح هذه الخطوة، واختتم البث بتوجيه دعوة إلى كل الفنانين، والراغبين في التطوع لإنجاح هذا العرس.

وتأتي هذه الخطوة بعد التعاطف الكبير، الذي لقيته قصة مصطفى، وزوجته من طرف عدد كبير من النشطاء داخل مواقع التواصل الاجتماعي.