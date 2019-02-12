باطمة تبدي رغبتها في مساعدة الشابة زينة سرا

فاجأت الفنانة دنيا باطمة، الشابة زينة، التي انتشرت قصتها على الأنترنت في مواجهة نظرة الناس، بعد أن فقدت عينها بسبب السرطان، وعبرت لها عن رغبتها في مساعدتها.
وقالت زينة في بث مباشر، أمس الاثنين، إنها فوجئت بتواصل دنيا باطمة معها، وسألتها عن إمكانية خضوعها لجراحة تجميلية، مبدية استعدادها لمساعدتها.
وعبرت باطمة عن دعمها المعنوي للشابة زينة، التي أفقدها السرطان عينها، لكنها تواجه نظرة المجتمع بشخصية قوية.
وأكدت زينة أن مساعدة باطمة لها، كانت بعيدة عن الإعلان عن ذلك في مواقع التواصل، وهو أمر نال إشادة من الجمهور بأم غزل.
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