المغرب ينتشي بنصر اتفاق الصيد البحري: الجزائر و”البوليساريو” خاضا محاولات يائسة لعرقلته

في أول تعليق لها على تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على اتفاقية الصيد البحري التي تجمع الاتحاد مع المغرب، وهي الاتفاقية التي يرى فيها المغرب انتصارا سياسيا بعد فشل خصومه في استثناء مياه الصحراء المغربية مع الاتفاق، أصدرت الخارجية المغربية، بلاغ انتشاء بالانتصار الجديد للمغرب، وعبرت فيه عن فشل مساعي الجزائر و”البوليساريو” في عرقلة الاتفاق.

الاتفاق الذي اعتمد اليوم بتصويت 415 برلمانيا أوروبا من أجله ومعارضة 189 برلمانيا آخرا، اعتبرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، تأكيدا على أن المغرب هو الوحيد المؤهل قانونيا لتوقيع اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية، مؤكدة على أن ذلك نابع من صميم ممارسته لسيادته.

وأوضحت الخارجية المغربية، أن تصويت اليوم، والذي يأتي بعد التصويت على الاتفاق الفلاحي، يؤكد على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى يقظته حيال المناورات السياسية والقانونية اليائسة التي تقودها الجزائر و”البوليساريو”.

وفي ذات السياق، عبر المغرب عن امتنانه لمجهودات المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد، وانخراطهم من أجل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهم مع المغرب.

يشار إلى أن إسبانيا، نزلت بكل ثقلها لدعم اعتماد الاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي سيمكن قوارب صياديا من العودة للسواحل المغربية، بعدما انسحبت منها منذ شهر يوليوز الماضي بسبب انتهاء الاتفاق السابق.