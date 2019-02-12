جورج كلوني يعود إلى التلفزيون بعد 20 عامًا من الغياب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سيعودُ الممثل الأميركي جورج كلوني، للتلفزيون بعد غياب 20 عاما ليقدم مسلسلا مقتبسا من رواية (كاتش-22) الكلاسيكية، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

ومن المُقرّر أن يُذاع المسلسل الذي تدور أحداثه أثناء الحرب العالمية الثانية ويناقش فكرة "جنون الحرب"، عبر خدمة هولو للبث على الإنترنت.

وقال كلوني إنه قاوم في البداية فكرة المشاركة في عمل مقتبس عن رواية جوزيف هيلر الصادرة في عام 1961، التي تدور أحداثها حول أحد أفراد سرب مقاتلات يدخل في نزاع مع قادته الأعلى رتبة، لكن كلوني قال إنه شارك لأن الكُتّاب "قاموا بعمل رائع في تبسيط هذه الشخصيات" في المسلسل المؤلف من ست حلقات وتبدأ هولو بثه يوم 17 أيار/ مايو.

وكلوني هو المنتج المنفذ للمسلسل وأخرج حلقتين منه. وقال خلال حدث أقامته رابطة نقاد التلفزيون "إنها رواية محببة. لم أكن أريد خوض ذلك".

أثناء الإعلان عن المسلسل (أ ب)

وأشار كلوني إلى أن هذا يتيح للمسلسل التوسع خارج نطاق قصة هيلر التي قال إنها تهدف "للسخرية من كافة أشكال البيروقراطية في الحرب وسخافة الحرب".

وتدور قصة المسلسل حول قائد مقاتلة أميركية، يُدعى يوساريان يشعر بالغضب لأن الجيش يواصل زيادة عدد الطلعات الجوية التي يتعين عليه القيام بها لتسريحه من الخدمة.

وكانت طريقته الوحيدة لتفادي القيام بذلك هي ادعاء الجنون لكن الطريقة الوحيدة لإثبات جنونه هي الرغبة في القيام بالمزيد من الضربات الجوية شديدة الخطورة ومن هنا تنبع المفارقة الساخرة في القصة.

ويلعب كريستوفر أبوت دور يوساريان ويجسد كايل تشاندلر شخصية قائده الكولونيل كاثكارت. وكان من المفترض في البداية أن يجسد كلوني شخصية كاثكارت لكنه بدلا من ذلك يلعب دورا مساعدا ويجسد شخصية قائد التدريب شايسكوف.

يُذكرُ أن آخر عمل تلفزيوني لكلوني، المسلسل الطبي الدرامي الشهير (إي.آر) قبل 20 عاما والذي جسد فيه شخصية الطبيب دوج روس ثم انتقل بعدها للسينما حيث قام ببطولة مجموعة من الأفلام الناجحة مثل "أوشنز إلفن" و"الجاذبية".