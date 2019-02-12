انت الان تتابع الامين العام للناتو: موسكو تنتهك المعاهدة الثنائية مع أمريكا بتطوير المزيد من الصواريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء من أن موسكو مستمرة في تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، فيما يعد انتهاكا لمعاهدة ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها قامت بتزويد عدة كتائب بها.

وقالت أمريكا والناتو إن نظام صواريخ كروز الروسي اس اس سي 8- ينتهك معاهدة القوات النووية متوسط المدى، التي تم إقرارها عام .1987 وكانت واشنطن قد أعلنت في بداية الشهر أنها سوف تنسحب من المعاهدة، مما دفع موسكو إلىأن تحذو حذوها.

ويتيح الإعلان الأمريكي مهلة لمدة ستة أشهر من أجل إقناع موسكو بالعودة للانصياع للمعاهدة قبل إلغائها نهائيا.

وطالب ستولتنبرج روسيا اليوم " بانتهاز الفرصة الأخيرة لاختيار المسار المسؤول"، كما أشار إلى أنه يتعين على الناتو الاستعداد لعالم بدون المعاهدة.

ومن المقرر أن يناقش وزراء دفاع دول الناتو الإجراءات الجديدة الضرورية لحماية أوروبا من تهديد الصواريخ الروسية، وذلك خلال مباحثات تستمر يومين ابتداء من غد الأربعاء في بروكسل.

وقال ستولتنبرج " نحن لا ننوي نشر صواريخ نووية على الأرض في أوروبا".

وأضاف" ولا يتعين علينا أن نحذو حذو روسيا. ولكن علينا أن نتأكد أن لدينا نظام ردع ودفاع فعالين".

ويشار إلى أن معاهدة القوات، التي تم توقيعها في نهاية الحرب الباردة، شكلت أساس هيكل الأمن في أوروبا على مدار الثلاثة عقود الماضية.

واتهم ستولتبنرج موسكو بمحاولة " صرف الانتباه" عن انتهاكها للمعاهدة باتهام الناتو بانتهاكها .

وأوضح ستولتنبرج أن الغرض من نظام الدفاع الصاروخي للناتو في رومانيا وبولندا دفاعي، ويشمل فقط وسائل اعتراض غير مسلحة، في حين أنه لن يتم نشر صواريخ هجومية هناك.