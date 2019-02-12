بأغلبية ساحقة..البرلمان الأوروبي يصادق على اتفاق الصيد البحري مع المغرب

بعد أشهر من توقيع المغرب بالأحرف الأولى على اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، صادق البرلمان الأوروبي صباح اليوم الثلاثاء على الاتفاق.

وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة على اتفاق الصيد البحري مع المغرب، ليصل الاتفاق إلى المراحل الأخيرة قبل دخوله حيز التنفيذ.

الاتفاق الذي صوت عليه البرلمان الاوروبي اليوم، يرى فيه المغرب مكسبا اقتصاديا، بالإصافة إلى مكسب سياسي، حيث يشمل الاتفاق المياه المغربية بما فيها الصحراء المغربية، والتي نجح في تضمينها بالاتفاق رغم جهود انفصاليي “البوليساريو” للعرقلة.

ويغطي اتفاق الصيد البحري المغرب -الاتحاد الأوروبي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب، إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة.