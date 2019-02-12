عصبة الأبطال – المتعة والإثارة تعودان اليوم للملاعب الأوروبية بإجراء مبارتين قويتين

بعد انتظار طويل ناهز 6 أسابيع، تعود المتعة والإثارة من جديد للملاعب الأوروبية، من خلال انطلاق منافسات الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، حيث سيكون أمام عشاق المتعة الكروية، موعد مع مباراتين في غاية من الأهمية، الأولى ستجمع بين روما الإيطالي وبورتو البرتغالي، والثانية ستجمع بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي.

القمة الإنجليزية – الفرنسية، التي ستقام بملعب “الأولد ترافورد”، تستأثر باهتمام كبير من قبل أنصار المتعة الكروية، لأن الأمر يتعلق بواحدة من أقوى صدامات هذا الدور، بين فريق إنجليزي يعيش أفضل لحظاته هذا الموسم، وآخر فرنسي مدجج بالنجوم لكنه يعيش “كابوسا” حقيقيا إسمه الإصابات.

فبعد نايمار، فيراتي، ومونيي، تأكد لفريق عاصمة الأنوار غياب الأوروغواياني إدينسون كافاني، وهو الأمر الذي شكل ضربة موجعة لأنصار الفريق، خاصة وأن زملاء بول بوغبا سيحضورن المواحهة بكامل النجوم، وسيرغبون في حسم اللقاء في مباراة الذهاب.

أما ثاني المباريات، والتي ستجمع بين روما الإيطالي وبورتو البرتغالي، فلن تخلو هي الأخرى من المتعة والتشويق، والمفاجآت أيضا، إذ يرغب “ذئاب” روما استغلال عاملي والأرض والجمهور استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق فوز مريح، يخلصهم من متاعب مباراة العودة، وهو الأمر الذي لن يكون سهل المنال للإيطاليين، أمام فريق برتغالي متمرس.