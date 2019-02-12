أوقفت المصالح الأمنية في سلا، أمس الاثنين، ثلاثة مواطنين فرنسيين، أحدهم من أصل جزائري، للاشتباه في تورطهم في تمويل الإرهاب والارتباط بمقاتلين ينشطون في تنظيمات إرهابية.
وأفاد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن المشتبه فيهم استطاعوا نسج علاقات وثيقة مع مقاتلين ينشطون في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي بالساحة السورية العراقية.
ويشتبه في الفرنسيين والجزائري تورطهم في جمع مبالغ مالية لفائدة أوساط متطرفة بغرض تمويل عمليات إرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال فرنسيين وجزائري في سلا..متورطون في تمويل “داعش” ولهم علاقة وطيدة بمقاتلين في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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