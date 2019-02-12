اعتقال فرنسيين وجزائري في سلا..متورطون في تمويل “داعش” ولهم علاقة وطيدة بمقاتلين في سوريا

أوقفت المصالح الأمنية في سلا، أمس الاثنين، ثلاثة مواطنين فرنسيين، أحدهم من أصل جزائري، للاشتباه في تورطهم في تمويل الإرهاب والارتباط بمقاتلين ينشطون في تنظيمات إرهابية.

وأفاد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن المشتبه فيهم استطاعوا نسج علاقات وثيقة مع مقاتلين ينشطون في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي بالساحة السورية العراقية.

ويشتبه في الفرنسيين والجزائري تورطهم في جمع مبالغ مالية لفائدة أوساط متطرفة بغرض تمويل عمليات إرهابية.