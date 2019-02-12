مصرع صحافيّ برازيلي بارز في حادث طائرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الصحافيّ البرازيلي البارز ريكاردو بوخات مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حادث تحطُّم طائرة مروحية قرب مدينة "ساو باولو" جنوب شرقي البلاد، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية، أنه إلى جانب مصرع بوخات، فإن طيارًا يُدعى رونالدو كواتروشي، لقي مصرعه كذلك.

(أ ب)

وكان بوخات صاحب الـ66 عاما كان مذيعا لدى قناة "بانديرانتس"، وسبق له الفوز ثلاث مرات بجائزة "إيسو" وهي واحدة من أرفع الجوائز الصحفية في البرازيل.

وفور الإعلان عن وفاة بوخات، انهالت التعازي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك من جانب الرئيس جاير بولسونارو.

وكتب الرئيس البرازيلي عبر "تويتر": "بأسف بالغ تلقيت النبأ الحزين لوفاة الصحافي ريكاردو بوخات… فليلهمكم الرب الصبر جميعا".