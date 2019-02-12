شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين أكثر من 178 طفلا ضد الحصبة خلال 3 أيام في حضرموت والان مع التفاصيل

قال مدير عام الصحة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري أن عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم خلال الثلاثة الأيام الأولى من الحملة الوطنية ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية بلغ عددهم 178705 طفلا في كافة مديريات الساحل، وبنسبة بلغت 51%، حصاد جهد 277 فريقا بلغ حتى الان من اجمالي 573فريقا عاملا في الميدان.

وأوضح الدكتور الجريري بأن هناك فرق لم تبلغ عن آخر احصائيات المطعمين لديها بسبب بعد المناطق التي يعملون بها وانقطاع خدمات الإتصال فيها، وأن مجموع المستهدفين خلال الحملة التي تستمر من الـ9 وحتى الـ14 من شهر فبراير الجاري في كافة المواقع الثابتة والمتحركة بلغوا (347216) من سن 6 اشهر إلى 15 سنة منهم (10278) أطفال من 6 إلى 11 شهرا، و (95883) من 12 حتى 59 شهرا، منهم (157530) مستهدفين في المدارس و (189686) مستهدفين في غير المدارس،

مضيفا بأن الفرق الثابتة والمتحركة العاملة في الحملة بلغ عددها (573) منها (174) ثابتة و(399) متحركة، وبلغ مجموع العاملين في المواقع الثابتة والمتحركة (11446) منهم (348) عاملا في المواقع الثابتة و (798) عاملا في المواقع المتحركة.

وأستطرد الدكتور الجريري حديثه بالاشادة بالجهود التي تبذلها الفرق العاملة في الميدان للوصول الى كل المستهدفين في الحملة، وكذا جهود الكوادر التربوية في المدارس الذين يقومون بدور كبير في تنظيم عمل الحملة في المدارس، إلى جانب جهود الأباء والأمهات الذين يعون اهمية التطعيم لأطفالهم ضد هذا المرض الخطير.

وحث الدكتور الجريري الفرق الصحية على بذل المزيد من الجهد للوصول لكل المستهدفين كون هذا العمل الذي يقومون به مسؤلية أمام الله وأمام المجتمع واهلهم في حضرموت.

مؤكدا على ضرورة ايصال رسالة التوعية بأهمية التطعيم وفوائده الكبيرة في القضاء على هذا المرض الخبيث والمضاعفات التي قد يصاب بها الاطفال غير المطعمين.