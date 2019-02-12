شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد الألغام التي نزعها المشروع السعودي في اليمن "مسام" خلال أسبوع والان مع التفاصيل

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، تمكن خلال الأسبوع الأول من فبراير(شباط) الجاري، من انتزاع 13 لغماً مضاداً للأفراد و257 لغماً مضاداً للآليات و8 عبوات ناسفة و300 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمال ماتم نزعه 578 لغمًا.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، وصل اليوم الثلاثاء إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع إلى 41.591 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن.

وحاولت ميليشيا الحوثي إخفاء ألغامها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

وفي سياق متصل، وثق تقرير لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ارتكاب الميليشيات لـ 135 انتهاكاً خلال يناير(كانون الثاني) الماضي في محافظة تعز، تسببت في سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأوضح المركز وفقاً لمكتب "مسام" الإعلامي، أن فريقه الميداني وثق مقتل 23 مدنياً بينهم 5 نساء و7 أطفال، حيث قتلت امرأتان قنصاً، إلى جانب مقتل نحو 60 مدنياً جراء الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها الميليشيا، وكما رصد إصابة 66 مدنياً بينهم 6 نساء و11 طفلاً، برصاص القناصين وقذائف المدفعية والعبوات الناسفة.

وكان قد أعلن مكتب "مسام" الإعلامي نقلاً عن مدير عام المشروع أسامة القصيبي، أن الفرق الهندسية الميدانية التابعة للمشروع نزعت مابين يونيو ويناير الماضيين، 2196 لغماً وذخيرة غير منفجرة.

وذكر بيان مكتب "مسام" الإعلامي، أن الفرق نزعت في الأسبوع الأخير من يناير(كانون الثاني) الماضي 1025 لغماً مضاداً للدبابات، و32 مضاداً للأفراد.

وقال مدير عام المشروع القصيبي إن "الفرق الميدانية نزعت في الأسبوع ذاته 1118 ذخيرة غير منفجرة، و21 عبوة ناسفة"، مضيفاً أن الفرق نزعت خلال يناير(كانون الثاني) الماضي 9379 لغماً، ليصل مجموع ما نزعه منذ انطلاق المشروع في يونيو(حزيران) الماضي ولغاية 31 يناير(كانون الثاني) الماضي 41013 تنوعت بين ألغام وعبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة.