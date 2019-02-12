شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يقطعون يد متهم بسرقة في أبين ورميه أمام منزله والان مع التفاصيل

قال سكان محليون في محافظة إبين أن مسلحين قبليين قاموا ببتر يد شاب في العشرينيات من عمره بتهمة قيامه بدخول منزل وسط مدينة مودية وسرقته مبلغ مالي يقدر بمليون ونصف ريال يمني.

وذكر السكان أن الواقعة الى اشهر مضت حيث قام شاب ويدعى ح، ع بالقفز الى منزل اسرة بمودية وسرق مليون ونصف ريال.

وكانت الشرطة قد القت القبض على الشاب قبل ذلك واودعته في السجن شهرين حيث قامت اسرته بسداد المبلغ كاملا. وقبل ٣ايام قامت الشرطة باطلاق سراحه عقب انتهاء محكوميته ليقوم مسلحين من الاسرة التي تعرضت للسرقة باختطافه ونقله الى مديرية الوضيع المجاورة.

وعقب ذلك قام المسلحون ببتر يد الشاب واعادوه الى امام منزل اسرته ورموه هناك في واقعة اثارت استياء شعبي عام فيما تحركت قوة امنية من شرطة مودية والحزام الامني وداهمت منزل الجناة لكن دون ان يتم العثور عليهم..

وقال مصدر محلي وفقا لما نقلت عنه صحيفة عدن الغد ان الشاب المصاب نقل الى عدن لتلقي العلاج بحالة سيئة.

ودعا مواطنون وشخصيات اجتماعية السلطات للضرب بيد من حديد تجاه من نفذوا هذه العملية البشعة.