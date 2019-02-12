انت الان تتابع صحيفة بريطانية: ماي تستعد للاستقالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يعتقد وزراء بالحكومة البريطانية، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، تستعد للاستقالة من منصبها هذا الصيف، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية. وأضافت الصحيفة، أن الوزراء توصلوا إلى هذا الاستنتاج من تلميحات قدمتها لهم تيريزا ماي شخصيًا، بحسب "رويترز". ورفض المشرعون البريطانيون في يناير خطة ماي الأصلية للخروج من الاتحاد الأوروبي والتي حددت شروط مغادرة البلاد للاتحاد. كانت ماي أكدت، في وقت سابق، أن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي سيكون "في الموعد المحدد"، وذلك في ختام اجتماعها مع رؤساء المؤسسات الأوروبية في بروكسل.

يذكر أن المملكة المتحدة قد اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.واتفقت بروكسل ولندن، في الثامن من فبراير الجاري، على إجراء محادثات جديدة لإخراج