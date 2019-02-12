صحيفة بريطانية: ماي تستعد للاستقالة

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يعتقد وزراء بالحكومة البريطانية، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، تستعد للاستقالة من منصبها هذا الصيف، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية. وأضافت الصحيفة، أن الوزراء توصلوا إلى هذا الاستنتاج من تلميحات قدمتها لهم تيريزا ماي شخصيًا، بحسب "رويترز". ورفض المشرعون البريطانيون في يناير خطة ماي الأصلية للخروج من الاتحاد الأوروبي والتي حددت شروط مغادرة البلاد للاتحاد. كانت ماي أكدت، في وقت سابق، أن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي سيكون "في الموعد المحدد"، وذلك في ختام اجتماعها مع رؤساء المؤسسات الأوروبية في بروكسل.
يذكر أن المملكة المتحدة قد اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.واتفقت بروكسل ولندن، في الثامن من فبراير الجاري، على إجراء محادثات جديدة لإخراج
يذكر أن المملكة المتحدة قد اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.
واتفقت بروكسل ولندن، في الثامن من فبراير الجاري، على إجراء محادثات جديدة لإخراج بريكست من الطريق المسدود حتى وإن رفض الاتحاد الأوروبي مجددا محاولة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعديل اتفاق الانسحاب.
وتوقعت الحكومة البريطانية، أن يتسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في تقلص اقتصاد البلاد بنسبة 7.7% خلال الخمسة عشر عاما المقبلة، مقابل استمرار العمل بالتشريعات الحالية.
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