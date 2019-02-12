الان تتابع “مانديلا ليبيا” يفتح النار على المبعوث الأممي ويطالب برحيله فورا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

طالب عضو الحراك الشعبي في ليبيا عبدالمنعم درنبه، برحيل رئيس البعثة الأممية غسان سلامة، لكونه لم يقدم شيئا لليبيين، على حد وصفه، خاصة بعدما اتهم الحراك الشعبي المعروف بـ”مانديلا ليبيا”، بعثة الأمم المتحدة للدعم بالانحياز لفصيل دون آخر، ما عقّد عملها.

وقال “درنبه”، للوكالة الألمانية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن رئيس البعثة غسان سلامة، أصبح خصمًا يساهم في الأزمة العنيفة التي تشهدها البلاد، وتحول إلى معارض حتى أصبح جزءًا من الأزمة، مشيرًا إلى أن غسان سلامة فشل أيضًا في التوصل لحل ينهي أزمة الشعب الليبي، ولم يضف جديدًا في الملف الليبي، منذ توليه رئاسة بعثة الدعم الأممية وحتى اليوم”.

وأكد رئيس البعثة الأممية أخفق في خارطة الطريق لحل الأزمة والتي تبدأ بإعلان جدول زمني لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكدا أن معاناة الليبيين تتفاقم بسبب وجود غسان سلامة علي رأس البعثة الأممية الذي يحاول إحياء المؤتمر الجامع الذي لم يعد له معنى الآن.

وأوضح “درنبة”، أن البعثة الأممية فقدت مصداقيتها في الشارع الليبي، ولم يعد هناك أحد يؤمن بكونها ستقدم جديدًا لذلك على رئيسها أن يحزم أمتعته ويرحل، خاصة أنه لم يقدم أي جديدًا لليبيا وسط حالة من عدم الرضا التي تسود بين الليبيين.

يشار إلى أن الحراك الشعبي أجرى “مانديلا ليبيا” كشف عن أن 85% من الليبيين لا يثقون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورئيسها غسان سلامة، لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وشارك في الاستطلاع، الذي استمر لمدة أسبوع ونُشر على موقع الحراك أن 153 ألف شخص، صوت 85% منهم على فشل البعثة الأممية في حل أزمة ليبيا السياسية، وتحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا، مقابل 15% أيدوا نجاحها.