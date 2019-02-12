شكرا لقرائتكم السعودية تعتزم خفض صادرات النفط لـ6.9 مليون برميل يوميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح لصحيفة "فايننشال تايمز" إن المملكة تخطط لإنتاج نحو 9.8 مليون برميل يوميا من النفط في مارس.

وذكر مقال نشرته فايننشال تايمز اليوم الثلاثاء، أن صادرات السعودية ستنخفض في مارس إلى 6.9 مليون برميل يوميا.

وكان الفالح قد ذكر في تصريح سابق أن #سوق_النفط العالمي يعاني من التقلب لكنه يتجه حاليا للمسار الصحيح، إذا عاد الطلب للنمو بمعدلات صحية، ليس فقط بالنسبة للعام الجاري وإنما لفترات أبعد.

وأشار #الفالح إلى أن المعروض العالمي من #النفط خلال الأسبوعين الأولين من 2019 بدأ يعكس آثار القرارات المُتخذة فى الربع الأخير من 2018، فرغم خفض المعروض بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بدأ تفعيله في الثانى من يناير الماضي فقط، لكن المصادر تشير إلى أن إنتاج دول أوبك في ديسمبر كان أقل من نوفمبر بأكثر من 600 ألف برميل.