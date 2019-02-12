ننشر صورة بوليصة تأمين تابلت الصف الأول الثانوي

كتب محمود طه حسين

ينشر "اليوم السابع"، صورة بوليصة التأمين على جهاز التابلت الذى وزعته وزارة التربية والتعليم، على طلاب الصف الأول الثانوى، والتى تغطى القيمة التأمينية للجهاز، والتى يسدد الطالب قيمتها فى إحدى مكاتب البريد والبالغة 100 جنيه.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت، بدء المرحلة الأولى من توزيع الجهاز اللوحى، على طلاب الصف الأول الثانوى اليوم الاثنين فى 20 محافظة ومديرية تعليمية وفقالخطة الزمنية لتوزيع الأجهزة على طلاب ومعلمى الصف الأول الثانوى فى كافة المحافظات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن...