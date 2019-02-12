مسؤول روسي: المفاوضات بين كابل و"طالبان" وصلت وضعا متأزما

أعلن مدير القسم الآسيوي الثاني في ​وزارة الخارجية الروسية​ ​زامير كابولوف​ أن "وضعا متأزما تشكّل في ​أفغانستان​ حول آفاق المفاوضات بين ​الحكومة الأفغانية​ وحركة "طالبان"، مشيراً إلى ان "هناك وضع متأزم يجب اتخاذ قرارات فيه".

وأعرب كابولوف عن استعداد بلاده للإسهام في رفع العقوبات الأممية عن حركة "طالبان"، مؤكداً "اننا مستعدون من حيث المبدأ، لكن هذه مسألة توافق وهناك 15 عضوا في ​مجلس الأمن الدولي​ والأساسيون منهم الخمس دائمو العضوية وإذا اتفقنا فنعم ويبدو أنه حان أوان ذلك لأننا بتقييد التحركات الدبلوماسية لممثلي طالبان لا نخدم تقدم المصالحة الوطنية".

ولفت الروسي أن "الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية زلماي خليل زاد، يبذل جهدا هائلا للاتفاق على انسحاب أمريكي من هذه الحرب الطويلة، ولديه بعض الإنجازات، ولكن برأيي، لا يزال من السابق لأوانه الاحتفال بذلك"، موضحاً أنه "سيكون من الجيد، وسنكون سعداء في حال حدوث ذلك، لكنه يرتبط بتحقيق عدد من الشروط التي تطرحها ​حركة طالبان​ للمحادثات مع الأميركيين".

وأكد "اننا ندعم هذه العملية لأنها ضرورية، فمن دون اتفاق بين ​الولايات المتحدة​ وحركة طالبان، يصعب الحديث عن التسوية الأفغانية والخطوات المقبلة".