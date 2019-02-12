رد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي عمار​ خلال مداخلة له في جلسة ​مجلس النواب​ لمناقشة ​البيان الوزاري​ على عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ميشال معوض​، قائلا: " نحن أمام ​حكومة​ وفاق وطني وكلنا ممثلون فيها لذا أتمنى الا يكون هناك مكان للسجال مع احد و​حزب الله​ مكون من مكونات الشعب وجزء من هذه الدولة وليس قبالها شاء من شاء وأبى من أبى، ومن يساجلنا يصغر ومن نساجله يكبر".

كانت هذه تفاصيل خبر عمار ردا على معوض: من يساجلنا يصغر ومن نساجله يكبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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