مكتب وزير العدل: سرحان في صدد وضع خطة متكاملة لاعادة تأهيل قصور العدل واصلاحها

أفادالمكتب الإعلامي لوزير ​العدل​ ​ألبير سرحان​ بأنه "تعقيبا على الفيديوات التي انتشرت في الآونة الأخيرة في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول الأوضاع المزرية في بعض قصور العدل في مختلف المناطق اللبنانية، يهم الوزير سرحان أن يوضح أنه في صدد وضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل قصور العدل كافة واصلاحها بما يتناسب مع حاجات ​القضاة​ والمحامين والمواطنين ومهماتهم على السواء بشكل لائق يسهم في تحقيق مسار العدالة".

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