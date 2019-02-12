دريان استقبل رئيس المركز الثقافي الإسلامي وقائد الدرك ووفد من جمعية تجار لبنان الشمالي

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​، رئيس المركز الثقافي الإسلامي وجيه فانوس على راس وفد من الهيئة الإدارية ​الجديدة​ المنتخبة للمركز، وبعد اللقاء قال فانوس: "تباحثنا وسماحته بموضوع الحفل الافتتاحي للمركز، والذي سيقام برعايته في بهو ​دار الفتوى​، والترتيبات اللازمة لهذا الحفل، كما كانت جولة أفق في الشأن العام الثقافي الإسلامي ودور المركز في هذه المرحلة، إذ أن المركز هو الذراع الثقافي لدار الفتوى".

واستقبل مفتي الجمهورية قائد الدرك العميد ​مروان سليلاتي​.

كما استقبل ​جمعية تجار لبنان الشمالي​ برئاسة ​أسعد الحريري​ الذي وضع المفتي بأجواء الأوضاع التي تمر بها البلاد، وخاصة في الشمال بالذات وقدم له دعوة لزيارة الشمال لرعاية حفل ​جامعة الجنان​.