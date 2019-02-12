الطقس غدا غائم جزئيّا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر الخميس بحيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز جنوب اليونان يؤدي الى طقس متقلب بارد و ماطر".
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة. نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية الداخلية التي تعلو ١٢٠٠متر .
الأربعاء: غائم جزئيّا الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح مساءً خاصة جنوب البلاد.
الخميس: غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ورياح ناشطة ، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلاً خاصة في الجنوب مترافقة بعواصف رعدية ، تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠متر وتتدنى ليلا لتلامس ١٢٠٠متر وما فوق.
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