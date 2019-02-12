سلام منح الحكومة الثقة: نتمنى للوزراء ان يكونوا على مستوى المسؤولية الموكلة إليهم

أشار رئيس ​الحكومة​ السابق النائب ​تمام سلام​ في كلمة له خلال جلسة عامة بمجلس النواب لمناقشة ​البيان الوزاري​، إلى انه "بين أيدنا بيانا وزاريا واعدا ويتضمن برنامجا شاملا للنهوض المالي والاقتصادي ونحن نأمل ان يتمكن الفريق الوزاري الجديد بما فيه من خبرات سياسية وعلمية واقتصادية ومالية وبدعم من جميع القوى السياسية المشاركة بالحكومة من تحقيق الاهداف التي وعدت بها". وقال: "لن أخوض في نقاش تفصيلي حول بنود هذا البرنامج الذي يتضمن حزمة من الاجراءات المالية والاصلاحية وأتمنى لرئيس الحكومة سعد الحريري النجاح في مهمته الصعبة وللوزراء ان يكونوا على مستوى المسؤولية الموكلة إليهم".

وأضاف "لم يشهد ​تاريخ لبنان​ منذ ​الاستقلال​ حتى اليوم ما رأيناه في السنوات الاخيرة وخاصة في الاشهر الطويلة التي استغرقها تشكيل هذه الحكومة من محاولات لتجاوز ​الدستور​ وقفز على القواعد والاصوزل وتجرؤ على قدم انتقائي للصلاحيات وتداخل غير مبرر بين السلطات وانحدار غير مسبوق في الخطاب".

ورأى ان "كل عذه الفوضى هي نتجة التقاء خطيئتين، الخطيئة الأولى هي الاداء المتهور لقوى سياسية تريد القبض على المستقبل واعادة عقارب الساعة إلى الوراء عبر اختراع قواعد تخل بالنظام السياسي في البلد، والخطيئة الثانية هي الخلل الذي دخل حياتنا السياسية منذ ​اتفاق الدوحة​".